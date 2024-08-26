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Названы места, где челябинские садоводы смогут продать осенний урожай

В этом сезоне под сельскохозяйственные ярмарки отвели 61 площадку.

В Челябинске составили перечень площадок, на которых садоводы смогут продать урожай. Об этом сообщил замглавы города Валерий Смирнов на аппаратном совещании.

Всего определена 61 площадка. Из них 24 предназначены для пенсионеров- садоводов — там они смогут торговать собственной продукцией.

В Советском, Курчатовском и Ленинском районах торговые площадки уже начали работу. В Калининском — откроются с 2 сентября, в Металлургическом — с 9 сентября. Полный список площадок опубликован на сайте администрации.

торговля