Названы места, где челябинские садоводы смогут продать осенний урожай

В Челябинске составили перечень площадок, на которых садоводы смогут продать урожай. Об этом сообщил замглавы города Валерий Смирнов на аппаратном совещании.
Всего определена 61 площадка. Из них 24 предназначены для пенсионеров- садоводов — там они смогут торговать собственной продукцией.
В Советском, Курчатовском и Ленинском районах торговые площадки уже начали работу. В Калининском — откроются с 2 сентября, в Металлургическом — с 9 сентября. Полный список площадок опубликован на сайте администрации.