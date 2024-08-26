2 сентября в школах Башкирии начнут занятия 200 детей из Донбасса, а также дети, эвакуированные из районов проведения контртеррористической операции. Об этом в понедельник на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин.
Глава минобразования добавил, что в этом году торжественные линейки, посвященные Дню знаний, во всех школах республики пройдут 2 сентября. По поручению Главы республики Радия Хабирова в них примут участие члены регионального правительства, депутаты Госсобрания РБ, представители органов местного самоуправления, почетные гости.
Всего, по словам Ильдара Мавлетбердина, новый учебный год в республике начнут более полумиллиона школьников, в том числе около 48 тысяч первоклассников.