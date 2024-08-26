2 сентября в школах Башкирии начнут занятия 200 детей из Донбасса, а также дети, эвакуированные из районов проведения контртеррористической операции. Об этом в понедельник на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин.