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Россияне за рубежом смогут дистанционно подтвердить право на пенсию

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Проживающие за рубежом россияне могут подтвердить право на пенсию дистанционно с помощью биометрии через портал «Госуслуги», сервис уже запущен, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Источник: Агентство «Москва»

«Для проживающих за рубежом россиян упрощена процедура по подтверждению права на получение пенсии. В частности, подтвердить личность граждане могут дистанционно с использованием биометрии. Соответствующий сервис запущен на портале “Госуслуг”», — говорится в сообщении.

Там отметили, что по закону проживающие за рубежом россияне обязаны ежегодно уведомлять Социальный фонд России (СФР) о своем статусе для продления выплаты пенсии. Ранее это можно было сделать двумя способами. Первый — лично обратиться в российское консульство или дипломатическое представительство. Второй — направить нотариально заверенный комплект документов в СФР.

Теперь подтвердить право на выплату можно онлайн. Для этого на портале «Госуслуги» во вкладке «Ведомства» необходимо открыть раздел «СФР» и выбрать пункт «Продление выплаты пенсии проживающим за пределами РФ».

После внесения данных о месте проживания сервис предложит пользователю подтвердить личность по биометрии и сформирует заявление. Заявление подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью в приложении «Госключ».

Там добавили, что для доступа к услуге пользователю необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию. «Система позволяет гражданам управлять своими данными в режиме реального времени. В личном кабинете на портале госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку у отдельных организаций или удалить зарегистрированный биометрический образец», — добавляется в сообщении.

Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и не покидает периметра Единой биометрической системы, заверили в аппарате вице-премьера.

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