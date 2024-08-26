Россияне за рубежом смогут дистанционно подтвердить право на пенсию

Там добавили, что для доступа к услуге пользователю необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию. «Система позволяет гражданам управлять своими данными в режиме реального времени. В личном кабинете на портале госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку у отдельных организаций или удалить зарегистрированный биометрический образец», — добавляется в сообщении.