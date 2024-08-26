Россияне за рубежом смогут дистанционно подтвердить право на пенсию

«Для проживающих за рубежом россиян упрощена процедура по подтверждению права на получение пенсии. В частности, подтвердить личность граждане могут дистанционно с использованием биометрии. Соответствующий сервис запущен на портале “Госуслуг”», — говорится в сообщении.
Там отметили, что по закону проживающие за рубежом россияне обязаны ежегодно уведомлять Социальный фонд России (СФР) о своем статусе для продления выплаты пенсии. Ранее это можно было сделать двумя способами. Первый — лично обратиться в российское консульство или дипломатическое представительство. Второй — направить нотариально заверенный комплект документов в СФР.
После внесения данных о месте проживания сервис предложит пользователю подтвердить личность по биометрии и сформирует заявление. Заявление подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью в приложении «Госключ».
Там добавили, что для доступа к услуге пользователю необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию. «Система позволяет гражданам управлять своими данными в режиме реального времени. В личном кабинете на портале госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку у отдельных организаций или удалить зарегистрированный биометрический образец», — добавляется в сообщении.
Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и не покидает периметра Единой биометрической системы, заверили в аппарате вице-премьера.