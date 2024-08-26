«Ниссан» или дочь? Хабаровчанин сделал выбор в пользу машины

Приставы Хабаровска взыскали 400 тысяч рублей с должника по алиментам. Мужчина не принимал участия в воспитании дочери и даже не общался с ребенком. Деньги платил лишь частично. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".