«Ниссан» или дочь? Хабаровчанин сделал выбор в пользу машины

Приставы Хабаровска взыскали 400 тысяч рублей с должника по алиментам. Мужчина не принимал участия в воспитании дочери и даже не общался с ребенком. Деньги платил лишь частично. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Чтобы восстановить права ребенка, пристав обратил взыскания на деньги мужчины, запретил ему выезжать из страны и производить регистрационные действия в отношении недвижимого имущества.
«Поскольку гражданин продолжал уклоняться от исполнения родительских обязанностей, сотрудник Службы принял решение о наложении ареста на Nissan Juke должника», — рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Мужчине сказали, что, если за 10 дней он не погасит долг, ему придется пересесть на общественный транспорт. Расставаться с «ласточкой» он не хотел и быстро вернул деньги.