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Губернатор Василий Голубев проведет прямую линию с жителями Ростовской области

5 сентября состоится «Прямая линия с Василием Голубевым», вопросы уже принимаются.

Источник: Комсомольская правда

5 сентября 2024 года губернатор Ростовской области Василий Голубев проведет прямую линию с жителями региона. Онлайн-трансляцию будут вести на сайте донского правительства, а также в эфире местных телеканалов.

Фото, видео, пожелания, вопросы и просьбы к главе региона все желающие могут присылать вплоть до окончания программы 5 сентября.

Обращения следует направлять через специальную форму на портале региональных властей. Также во время беседы с губернатором будет доступен многоканальный телефон, по которому можно будет задать с вопрос.

При этом к рассмотрению примут только сообщения с указанием ФИО, адреса обратившегося и краткого изложения сути вопроса. Добавим, начало «Прямой линии с Василием Голубевым» запланировали на 17 часов.