Певица Лиззо заявила, что берет перерыв в карьере на год

В прошлом году бывшие танцовщицы звезды обвинили ее в харассменте, создании токсичной рабочей атмосферы и других правонарушениях. В марте 2024-го исполнительница намекнула на завершение карьеры из-за негатива в ее сторону, но вскоре опровергла слухи о своем уходе. По словам Лиззо, она перестанет обращать внимание на хейт.