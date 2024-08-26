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Более 30 регионов присоединились к проекту «Императорский маршрут»

КАЛИНИНГРАД, 23 авг — РИА Новости. К проекту «Императорский маршрут», посвященному истории правления династии Романовых, присоединились 32 региона, сообщила председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Источник: РИА Новости

В рамках «Царских дней» в Калининграде и исторического фестиваля «Первая мировая. Судьба России» в пятницу в Балтийском федеральном университете имени Канта состоялось открытие передвижной стендовой выставки «Милосердное служение представителей Императорского дома Романовых в Великой войне». Выставка создана научным коллективом фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук к 110-летию начала Первой мировой войны.

«В “Императорском маршруте”, который мы с Калининградской области подписали в 2021 году, уже 32 региона, и десять музеев, мемориальных зданий по всей стране созданы, посвященных самым разным темам, связанным с милосердием, благотворительностью, воинским подвигом представителей Императорского дома Романовых и с 300-летней историей императорской России», — сказала Громова на международной научно-практической конференции «Первая мировая война в исторической памяти и актуальном дискурсе ученых».

«Царские дни» — цикл культурно-просветительских мероприятий, посвященных воинскому, благотворительному и общественному служению представителей Дома Романовых. Они стартовали в Калининградской области в рамках исторического фестиваля «Первая мировая. Судьба России и мира», который продлится до 25 августа.

история