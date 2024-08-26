Более 30 регионов присоединились к проекту «Императорский маршрут»

«В “Императорском маршруте”, который мы с Калининградской области подписали в 2021 году, уже 32 региона, и десять музеев, мемориальных зданий по всей стране созданы, посвященных самым разным темам, связанным с милосердием, благотворительностью, воинским подвигом представителей Императорского дома Романовых и с 300-летней историей императорской России», — сказала Громова на международной научно-практической конференции «Первая мировая война в исторической памяти и актуальном дискурсе ученых».