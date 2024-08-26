Олбани
+17°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске суд оставил под стражей бывшего начальника дептранса мэрии Васильева

Бывшего начальника дептранса мэрии Новосибирска Константина Васильева оставили под стражей.

Источник: AP 2023

В группе судов общей юрисдикции Новосибирской области социальной сети «ВКонтакте» сообщили о том, что областной суд не стал менять меру пресечения в отношении бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева.

Известно, что Васильев обвиняется по статье «злоупотребление должностными полномочиями и неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта соответственно».

«Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд, просил отменить обжалуемое постановление и избрать в отношении Васильева К. А. меру пресечения в виде домашнего ареста. Новосибирский областной суд по итогу апелляционного рассмотрения жалобы оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу», — передали в пресс-службе суда.

Ранее Сиб.фм писал, что суд оправдал новосибирского бизнесмена Игоря Кузнецова.