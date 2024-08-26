В Новосибирске суд оставил под стражей бывшего начальника дептранса мэрии Васильева

В группе судов общей юрисдикции Новосибирской области социальной сети «ВКонтакте» сообщили о том, что областной суд не стал менять меру пресечения в отношении бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева.
Известно, что Васильев обвиняется по статье «злоупотребление должностными полномочиями и неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта соответственно».
«Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд, просил отменить обжалуемое постановление и избрать в отношении Васильева К. А. меру пресечения в виде домашнего ареста. Новосибирский областной суд по итогу апелляционного рассмотрения жалобы оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу», — передали в пресс-службе суда.
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