В Новосибирске суд оставил под стражей бывшего начальника дептранса мэрии Васильева

«Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд, просил отменить обжалуемое постановление и избрать в отношении Васильева К. А. меру пресечения в виде домашнего ареста. Новосибирский областной суд по итогу апелляционного рассмотрения жалобы оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу», — передали в пресс-службе суда.