С утра 26 августа в Ростове-на-Дону произошли отключения электричества

Восстановить энергоподачу до 15 часов планируют на 22-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 30-й, 34-й, 36-й, 37-й и 38-й линиях, на улицах Рябышева, Черевичкина, Ереванской, Комсомольской, Тюхряева, Мурлычева, Ереванской, а также в районе площадей Базарной и Толстого.