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С утра 26 августа в Ростове-на-Дону произошли отключения электричества

Несколько улиц Ростова-на-Дону до 15 часов 26 августа остались без электричества.

Источник: Комсомольская правда

На ряде улиц Ростова-на-Дону из-за технологического нарушения сети произошло отключение электричества. Информацию об этом утром 26 августа опубликовали в телеграм-канале АО «Донэнерго».

— Причины установлены. На текущий момент проводятся аварийно-восстановительные работы, — говорится в сообщении.

Восстановить энергоподачу до 15 часов планируют на 22-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 30-й, 34-й, 36-й, 37-й и 38-й линиях, на улицах Рябышева, Черевичкина, Ереванской, Комсомольской, Тюхряева, Мурлычева, Ереванской, а также в районе площадей Базарной и Толстого.