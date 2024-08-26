На День города в Самаре выступят Сергей Трофимов и группа Uma2rman

На День города в Самаре обещают много интересных активностей. Программу празднования обсудили в администрации Самары 26 августа. 7 сентября откроется фестиваль «На сопках Манчжурии», на который приедут коллективы из Приволжского, Северо-Западного, Уральского и Южного округов.
— 7 сентября пройдет литературно-музыкальный вечер в музее-усадьбе Алексея Толстого. Начало — 18:30, — анонсировали в горадминистрации.
Также в честь Дня города проведут квест-викторину «Знай историю Самары, много спортивных и культурных мероприятий, более 100 пешеходных экскурсий. 8 сентября по Самаре проедут 10 экскурсионных автобусов по маршрутам: площадь Кирова — площадь Революции — Барбошина поляна — ТЦ “Гудок”. А в музеях Самары 8 сентября можно будет бесплатно посетить основные экспозиции.
Главным событием в честь Дня города в Самаре станет праздничный концерт на площади Куйбышева. На нем выступят Сергей Трофимов и группа Uma2rman, семенные коллективы из Самарской области и духовые оркестры. Концерт начнется в 18.00.