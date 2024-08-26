На День города в Самаре выступят Сергей Трофимов и группа Uma2rman

Также в честь Дня города проведут квест-викторину «Знай историю Самары, много спортивных и культурных мероприятий, более 100 пешеходных экскурсий. 8 сентября по Самаре проедут 10 экскурсионных автобусов по маршрутам: площадь Кирова — площадь Революции — Барбошина поляна — ТЦ “Гудок”. А в музеях Самары 8 сентября можно будет бесплатно посетить основные экспозиции.