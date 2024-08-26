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Гендиректор нижегородского «Луидора» Сергей Корнилов скончался в 65 лет

Генеральный директор ГК «Луидор» Сергей Корнилов скончался в возрасте 65 лет в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе компании. Причина смерти не сообщается.

Сергей Александрович скончался в воскресенье, 25 августа.

Он окончил Горьковский Государственный педагогический институт по специальности «Физическое воспитание», затем прошел службу в армии и устроился работать в полицию. В 1997 году он отучился на юриста в НГУ и перешел на работу в УФСНП РФ Нижегородской области, где занял должность первого заместителя начальника. После этого стал замдиректора «Капитал-НН» и первым заместителем председателя совета Союза «Производственная группа Земляне».

В 2008 году Сергей Корнилов возглавил завод «Труд» и ГК «Луидор».

«Сергей Александрович был крепким руководителем, мужественным и настоящим профессионалом своего дела. Принимал личное участие в жизни компании, ежедневно выполняя свой долг, думая о качестве жизни каждого сотрудника, сохраняя даже в трудные времена рабочие места, производство, закладывая основы для нового роста и развития, создавая надежный фундамент для системы стабильности и благополучия», — описали в компании.

Дата похорон станет известна позднее.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что актер ТЮЗа Леонид Ремнев скончался во время спектакля в Нижнем Новгороде.