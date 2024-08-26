Гендиректор нижегородского «Луидора» Сергей Корнилов скончался в 65 лет

Он окончил Горьковский Государственный педагогический институт по специальности «Физическое воспитание», затем прошел службу в армии и устроился работать в полицию. В 1997 году он отучился на юриста в НГУ и перешел на работу в УФСНП РФ Нижегородской области, где занял должность первого заместителя начальника. После этого стал замдиректора «Капитал-НН» и первым заместителем председателя совета Союза «Производственная группа Земляне».