Жара до +35 градусов ожидается в Ленобласти в последнюю неделю лета

В Петербурге же погода не будет баловать столь высокими значениями. В начале недели столбик термометра будет держаться в пределах от +20 до +25 градусов, а после среды — от +19 до +24 градусов. Осадков в Северной столице не ожидается, да и на небе будет мало облаков.