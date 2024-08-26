Жара до +35 градусов ожидается в Ленобласти в последнюю неделю лета

В ближайшие дни как минимум в десяти регионах России ожидается жаркая погода, и Ленобласть оказалась в их числе. По прогнозам научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура в последнюю неделю августа в Ленобласти может повыситься до +35 градусов. Об этом пишет ТАСС.
— В Ленобласти в ближайшие дни ожидается очень жаркая погода — от +30 до +35 градусов, — сказал он.
В Петербурге же погода не будет баловать столь высокими значениями. В начале недели столбик термометра будет держаться в пределах от +20 до +25 градусов, а после среды — от +19 до +24 градусов. Осадков в Северной столице не ожидается, да и на небе будет мало облаков.
Что касается других регионов, то жаркая погода в ближайшие дни ожидается в Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской, Орловской областях. Там температура задержится на отметках от +33 до +34 градусов. А в Калмыкии и Астраханской области столбик термометра поднимется до +35.