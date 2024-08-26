Стоимость проезда на двух маршрутах вырастет в Комсомольске

«В администрацию Комсомольска-на-Амуре поступило уведомление от ИП Вологдин Е. С., который осуществляет перевозку пассажиров по маршрутам № 9 и 9К о повышении стоимости проезда с 22 сентября с 45 до 50 рублей», — сообщили в администрации города Юности.