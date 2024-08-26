Стоимость проезда на двух маршрутах вырастет в Комсомольске

Администрация Комсомольска-на-Амуре сообщает, что в следующем месяце подорожает проезд в двух автобусных маршрутах города. Речь идет об общественном транспорте №№ 9 и 9К. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Пока жители и гости города могут пользоваться услугой по старой цене: подорожание запланировано примерно через месяц, в конце сентября. Платить придется на пять рублей больше.
«В администрацию Комсомольска-на-Амуре поступило уведомление от ИП Вологдин Е. С., который осуществляет перевозку пассажиров по маршрутам № 9 и 9К о повышении стоимости проезда с 22 сентября с 45 до 50 рублей», — сообщили в администрации города Юности.
Перевозчики пояснили причину подорожания: эта мера вынужденная из-за повышения цен на запчасти, смазочные материалы, дизельное топливо и зарплаты работников в связи с повышением минимального размера оплаты труда.