В Самаре из-за ремонта закрыли проезд транспорта по улице Карбышева

В Самаре временно закрыли проезд по улице Карбышева из-за начавшегося ремонта. Это вызвало недовольство местных жителей, которые обратились с жалобами к врио губернатора в социальных сетях и отметили, что на улице Карбышева отсутствуют дорожные знаки.