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В Самаре из-за ремонта закрыли проезд транспорта по улице Карбышева

На улице Карбышева в Самаре в ближайшие дни установят ограждения.

В Самаре временно закрыли проезд по улице Карбышева из-за начавшегося ремонта. Это вызвало недовольство местных жителей, которые обратились с жалобами к врио губернатора в социальных сетях и отметили, что на улице Карбышева отсутствуют дорожные знаки.

Представители департамента городского хозяйства и экологии Самары отреагировали на жалобу и разъяснили ситуацию. Чиновники сообщили, что участок улицы Карбышева от улицы Гагарина до улицы Дыбенко временно закрыт для движения транспорта в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной с ГИБДД.

В ведомстве также отметили, что проезд будет разрешен только для местных жителей, проживающих на данном участке. В ближайшие дни подрядная организация установит необходимые ограждения, чтобы ограничить доступ посторонних автомобилей и обеспечить безопасность дорожных работ.