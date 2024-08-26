Мать возможного участника захвата ИК-19 отрицает его причастность к ЧП

После бунта в ИК-19 также допрашивали всех осужденных и сотрудников, чтобы выявить сообщников, и проверяли биллинг ???(обеспечивает тарификацию, вычисляет стоимость услуг связи абонента, хранит информацию о тарифах и иных характеристиках, применяемых мобильными операторами при выставлении счетов абонентам и взаимосвязи между ними)??? звонков из колонии за последние недели, чтобы узнать о возможных координаторах радикалов. Хотя в колонии не должно быть мобильных телефонов, в этой, несмотря на строгий режим, «царила демократия», утверждает Mash. Заключенные могли свободно покупать телефоны с SIM-картами от кнопочных моделей до iPhone. За простые устройства пришлось бы отдать до 10 тыс., за iPhone — до 40.