В Иркутске 26 августа пройдет встреча с автоблогером Настей Туман

Известна она своими обзорами на то, как перегоняет машины из одного города в другой. Также подробно рассказывает о ремонте автомобилей и тюнинге. В одном из своих недавних видео, автоблогер показала, как успешно перегнала тягач Mercedes-Benz Actros из китайского города Хэйхэ в Благовещенск.