В Иркутске 26 августа пройдет встреча с автоблогером Настей Туман

Сегодня, 26 августа, в торговом центре «Сильвер Молл» в 18:00 пройдет большая фан-встреча с известным автоблогером Настей Туман. В областном центре девушка гостит с 25 августа.
Известна она своими обзорами на то, как перегоняет машины из одного города в другой. Также подробно рассказывает о ремонте автомобилей и тюнинге. В одном из своих недавних видео, автоблогер показала, как успешно перегнала тягач Mercedes-Benz Actros из китайского города Хэйхэ в Благовещенск.
Напомним, ранее блогер сняла видеоролик о том, как перевозит тягач Shacman X6000 из Забайкальска в Улан-Удэ. Она проехала через Байкал и Иркутск, прыгнула в холодную воду малого моря, покаталась на катере, побывала на свадьбе и многое другое.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усольском районе в восьмой раз прошел фестиваль «Дары тайги».