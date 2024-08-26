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Омич пожаловался депутату Госдумы Фадиной на сокращение автобусного маршрута № 95

Мэрия прокомментировала сообщение мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Омич Амир Хабибулин пожаловался на сокращение автобусного маршрута № 95 от «Меги» до остановки «Строительный рынок “Южный” депутату Госдумы Оксане Фадиной. Сейчас автобус останавливается у остановки “ПАТП № 4”.

Жалобу омич написал в телеграм-канале Оксаны Фадиной «ФАДИНА ВЕZЁТ».

«А почему без предупреждения укоротили автобусный маршрут № 95? До сегодняшнего дня он ходил до строительного рынка “Южный”, а теперь до ПП-4. Вы бы лучше сделали нормальную диспетчерскую у “Меги” либо на 12-м микрорайоне, чем обрезать прибыльный кусок маршрута», — говорится в сообщении.

В мэрии Омска ответили на жалобу омича и сообщили, что все изменения о сокращении автобусного маршрута были размещены в салонах автобуса.