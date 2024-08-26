Омич пожаловался депутату Госдумы Фадиной на сокращение автобусного маршрута № 95

«А почему без предупреждения укоротили автобусный маршрут № 95? До сегодняшнего дня он ходил до строительного рынка “Южный”, а теперь до ПП-4. Вы бы лучше сделали нормальную диспетчерскую у “Меги” либо на 12-м микрорайоне, чем обрезать прибыльный кусок маршрута», — говорится в сообщении.