Брюс Спрингстин опроверг слухи о завершении карьеры

Американский рок-артист Брюс Спрингстин дал понять, что его группа The E Street Band не собирается уходить на пенсию.
На концерте в Citizens Bank Park в Филадельфии музыкант заявил: «Мы существуем уже 50 чертовых лет, и мы не уйдем!» Спрингстин добавил, что коллектив не устроит никакого прощального тура. «Прощание с чем? С тысячью людей, кричащих твое имя? Идите к черту», — сказал исполнитель ликующей толпе.
Слухи о том, что нынешний тур Брюса может стать последним, начали распространяться в начале этого года. В июле гитарист The E Street Band Стивен Ван Зандт заметил, что команда может выступать «каждое лето до бесконечности».
Ранее также стало известно, что Спрингстин стал долларовым миллиардером.