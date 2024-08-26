Брюс Спрингстин опроверг слухи о завершении карьеры

На концерте в Citizens Bank Park в Филадельфии музыкант заявил: «Мы существуем уже 50 чертовых лет, и мы не уйдем!» Спрингстин добавил, что коллектив не устроит никакого прощального тура. «Прощание с чем? С тысячью людей, кричащих твое имя? Идите к черту», — сказал исполнитель ликующей толпе.