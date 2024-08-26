В администрации Иркутска рассказали, что делать, если школьник не смог поступить в профильный 10-й класс

— На данный момент зачислены в 10-й класс и продолжат обучение в школах города Иркутска 3672 человека, — пояснили в администрации Иркутска. — В случае, если выпускник не поступил в 10-й класс по итогам индивидуального отбора, родители или законные представили могут самостоятельно обратиться с заявлением о зачислении в другие школы города Иркутска или в департамент образования для устройства ребенка в школы города, где есть свободные места.