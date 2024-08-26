Синоптики рассказали, какой день оказался самым жарким в 2024 году в Калининградской области

Самым жарким днём в Калининградской области за всё лето 2024 года стало 25 августа. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
В воскресенье регион оказался в тропической зоне западной периферии антициклона. На побережье воздух успел прогреться до +28/+29°С, а в Калининграде температура поднялась до +31,8°С (предыдущий рекорд в 1997 году составил +28,5°С). На юго-востоке области столбик термометра показал максимальные +33,1°С.
В других городах температура воздуха составила: Железнодорожный — +33,1°С. Предыдущий рекорд был в 2015-ом (+28,4°С); Черняховск +32,6°С; Советск +31,6°С. До этого максимум был в 1997 году (+29,1°С); Храброво +31°С; Пионерский +28,9°С; Балтийск +28,1°С. Побит рекорд 1997 года, когда воздух прогрелся до +28°С.
По прогнозам синоптиков, текущая неделя будет сухой и тёплой из-за Азорского антициклона.