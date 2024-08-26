Синоптики рассказали, какой день оказался самым жарким в 2024 году в Калининградской области

В других городах температура воздуха составила: Железнодорожный — +33,1°С. Предыдущий рекорд был в 2015-ом (+28,4°С); Черняховск +32,6°С; Советск +31,6°С. До этого максимум был в 1997 году (+29,1°С); Храброво +31°С; Пионерский +28,9°С; Балтийск +28,1°С. Побит рекорд 1997 года, когда воздух прогрелся до +28°С.