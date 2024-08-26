«Доступны всевозможные меры поддержки»: в Красноярском крае растет количество самозанятых

Общее число самозанятых граждан в Красноярском крае составляет более 123 тысяч человек благодаря реализации мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
«С начала действия эксперимента по применению специального налогового режима число самозанятых граждан регулярно увеличивается. По состоянию на август 2024 года количество зарегистрированных самозанятых граждан составляет более 200 тыс. человек. Самозанятых граждан, которые осуществляют свою деятельность в 2024 году составляет более 123 тыс. человек», — отмечает Сергей Демешко, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
В регионе для самозанятых доступен целый комплекс мер поддержки, направленных на создание благоприятной среды для развития личного бизнеса. Среди них — налоговые льготы, консультационные услуги и семинары по расширению знаний о предпринимательстве. Также предусмотрены различные финансовые инструменты, включая микрозаймы и субсидии, которые призваны облегчить стартовой этап и поддержать самозанятых граждан. Например, самозанятые могут получить субсидию на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности. Размер поддержки составляет до 50% произведенных затрат, в сумме не более 100 тыс. рублей.
Также в центрах «Мой бизнес» самозанятым оказывают широкий спектр услуг и мер господдержки, филиалы и подразделения цента функционируют в 28 территориях. Здесь специалисты помогают самозанятым превратить свое хобби в прибыльное дело. Помогают и с регистрацией в качестве самозанятого, консультируют по доступным мерам поддержки.
«С начала года уже более 1 200 самозанятых получили финансовую и нефинансовую поддержку в центре. Для них, например, доступны обучающие мероприятия по самым актуальным вопросам. Большой акцент делается на обучение основам предпринимательской деятельности, чтобы помочь избежать ошибок, особенно в начале пути. Наибольшей популярностью пользуются услуги по размещению на крупных российских маркетплейсах. В рамках данной услуги для самозанятого разработают карточки товаров и помогут их продвинуть. Также самозанятые активно ездят на межрегиональные выставки. Центр оплачивает для них регистрационный взнос, расходы на оформление. То есть все организационные расходы», — рассказывает руководитель центра «Мой бизнес» Красноярского края Павел Кириллов.
Кроме того, самозанятые могут получить услугу по разработке маркетинговой стратегии и бизнес-плана, а также аренде рабочего места в коворкинге в красноярском центре «Мой бизнес» на льготных условиях.
Узнать о мерах поддержки для самозанятых можно по телефону 8−800−234−0−124 и на сайте мойбизнес-24.рф.