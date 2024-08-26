«Доступны всевозможные меры поддержки»: в Красноярском крае растет количество самозанятых

«С начала года уже более 1 200 самозанятых получили финансовую и нефинансовую поддержку в центре. Для них, например, доступны обучающие мероприятия по самым актуальным вопросам. Большой акцент делается на обучение основам предпринимательской деятельности, чтобы помочь избежать ошибок, особенно в начале пути. Наибольшей популярностью пользуются услуги по размещению на крупных российских маркетплейсах. В рамках данной услуги для самозанятого разработают карточки товаров и помогут их продвинуть. Также самозанятые активно ездят на межрегиональные выставки. Центр оплачивает для них регистрационный взнос, расходы на оформление. То есть все организационные расходы», — рассказывает руководитель центра «Мой бизнес» Красноярского края Павел Кириллов.