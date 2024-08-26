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В Свердловской области откроют пять новых образовательных кластеров

Новые образовательные кластеры планируют построить на Среднем Урале.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области планируют открыть пять новых образовательных кластеров. Об этом заявила начальник отдела реализации госполитики в сфере профобразования и подготовки педагогических кадров областного министерства образования и молодежной политики Елена Коваленко.

В 2025 году запланировано строительство кластера для сферы атомной энергетики. Он появится с базовым колледжем в Новоуральске. Там под заказ предприятий «Росатома» будут готовить специалистов.

С 1 сентября текущего года начнется строительство четырех кластеров. В их числе и правоохранительные. Там будут готовить специалистов по юриспруденции, судей и других. Остальные же будут готовить машиностроителей.

На данный момент в регионе работают 12 таких кластеров. В их составы входят 64 техникума и колледжа, также 12 опорных и 117 партнеров-работодателей.

образование