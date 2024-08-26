В Ростовской области разработают стандарты развития опорных населенных пунктов

49 опорных населенных пунктов Ростовской области «станут точками роста и будут приоритетно финансироваться в рамках национальных проектов». Губернатор уже определил задачи по стандартам развития территорий, сообщает пресс-служба главы региона.
В частности, для опорных населенных пунктов предполагается ускоренное обновление всех видов инфраструктуры, от социальной до жилищной и дорожной. Улучшать жизнь людей будут как в самих опорных пунктах, так и на прилегающих к ним территориях в радиусе 50 км.
Например, на западе региона опорными стали Шахты и Новошахтинск, село Куйбышево, поселок Матвеев Курган, слобода Родионово-Несветайская. Рабочий поселок Каменоломни, как центр Октябрьского района, отнесли к Шахтам.
Для каждой выделенной точки на карте Ростовской области создадут свою программу. В работу включили министерства, депутатский корпус и муниципалитеты.
В состав отраслевых групп вошли общественники, предприниматели, участники молодежных движений, а также представители властей Шахт, Новошахтинска, Октябрьского, Матвеево-Курганского, Куйбышевского и Родионово-Несветайского районов.
— Программы, которые будут разработаны и затем реализованы, должны учитывать разницу в развитии муниципалитетов. Каждый год будет оцениваться динамика. Задача сейчас — погрузить управленческие команды в темы, которые требуют внимания, — сказал Василий Голубев.
Напомним, в мае 2024 года президент Владимир Путин своим указом определил семь национальных целей развития страны до 2030 и 2036 годов. Одной из целей стало создание комфортной и безопасной среды для жизни. Целевые значения повышения качества среды в опорных населенных пунктах: на 30% — к 2030 году и на 60% — к 2036 году.