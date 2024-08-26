В Ростовской области разработают стандарты развития опорных населенных пунктов

Напомним, в мае 2024 года президент Владимир Путин своим указом определил семь национальных целей развития страны до 2030 и 2036 годов. Одной из целей стало создание комфортной и безопасной среды для жизни. Целевые значения повышения качества среды в опорных населенных пунктах: на 30% — к 2030 году и на 60% — к 2036 году.