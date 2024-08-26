Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram после ареста Дурова

Злоумышленники под видом службы поддержки мессенджера предлагают пользователям «сохранить личные данные» и перенести их на «безопасный ресурс». Для этого потенциальной жертве направляется ссылка, по которой нужно заполнить данные для входа в аккаунт Telegram. Так мошенники получают полный доступ к аккаунту, перепискам, фото и видео.