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Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram после ареста Дурова

Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram после ареста Дурова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Злоумышленники под видом службы поддержки мессенджера предлагают пользователям «сохранить личные данные» и перенести их на «безопасный ресурс». Для этого потенциальной жертве направляется ссылка, по которой нужно заполнить данные для входа в аккаунт Telegram. Так мошенники получают полный доступ к аккаунту, перепискам, фото и видео.