Под Воронежем убрали кольцевое движение на въезде в Ямное

В Рамонском районе Воронежской области ликвидировано тестовое кольцевое движение на автодороге в Яменском сельском поселении. Региональное министерство дорожной деятельности прорабатывает вариант установки светофора. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в понедельник, 26 августа.
С предложениями об оптимизации дорожного движения на подъезде к Ямному ранее обращались жители села, представители застройщиков прилегающих территорий и Госавтоинспекция. Причиной обращений послужил рост трафика в направлении Ямного и предстоящее увеличение автомобильного потока из строящихся микрорайонов.
Как отметили в облправительстве, сохранение движения по существующей схеме и с действующей инфраструктурой могло бы привести к увеличению аварийности. Сотрудники министерства дорожной деятельности продолжают анализировать трафик, в том числе работают на перекрестке, где прорабатываются новые схемы движения.
— Представителям застройщиков даны рекомендации для строительства за их счет дорожной инфраструктуры в новых микрорайонах. При положительном решении министерство готово проработать варианты примыкания этой инфраструктуры к существующей автодороге, — добавили в правительстве Воронежской области.
РИА «Воронеж» ранее сообщало, что середины августа на выезде из областного центра в направлении Тамбова начала работать временная схема движения. На участке от улицы Урывского до развязки с трассой М-4 «Дон» поток перевели на полосу встречного направления. Для этого там нанесли временную разметку.