Под Воронежем убрали кольцевое движение на въезде в Ямное

РИА «Воронеж» ранее сообщало, что середины августа на выезде из областного центра в направлении Тамбова начала работать временная схема движения. На участке от улицы Урывского до развязки с трассой М-4 «Дон» поток перевели на полосу встречного направления. Для этого там нанесли временную разметку.