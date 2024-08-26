France Info сообщило, какие ведомства ведут дело против Дурова

Расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова ведут подразделение жандармерии по киберпреступлениям и управление по борьбе с мошенничеством, сообщает France Info со ссылкой на источники.

Дурова задержали вечером 24 августа по прилете в Париж. Затем арест продлили. Бизнесмена могут удерживать до 28 августа, после чего обязаны либо отпустить, либо предъявить обвинения.

Как выяснил телеканал TF1, Дурова подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что он не сотрудничал с властями Франции и недостаточно модерировал Telegram.