В «Сириусе» прошел заключительный концерт Большого летнего музыкального фестиваля

«Более 30 тыс. человек его посетили, и я считаю, что уровень концертов исполнения, уровень интереса запросов публики такой, что мы готовы к открытию нового концертного центра. У нас есть понимание, с кем мы сотрудничаем, как мы развиваем в том числе даже просветительские программы. Вокруг той очень серьезной академической высочайшего уровня программы, которая сложилась в рамках фестиваля, большой летний фестиваль соединяет все те проекты, которые как проекты партнеров будут представлены в большом зале», — резюмировала она.