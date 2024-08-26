В конце августа ограничат движение транспорта в пяти районах Петербурга

— с 28 августа по 18 сентября будут ремонтировать дорожное покрытие на 1-м Муринском проспекте между улицами Студенческой и Карбышева. Движение будет ограничено на всем участке, в том числе на пересечении улицы Харченко с Полюстровским проспектом.