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В конце августа ограничат движение транспорта в пяти районах Петербурга

26 и 28 августа начнется период закрытия и ограничения движения в пяти районах Санкт-Петербурга.

Ограничения связаны с ремонтными работами, сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

В Василеостровском районе ограничат движение по 2-й и 3-й линиям Васильевского острова. Здесь будут ремонтировать дорожное покрытие. Движение будет ограничено на участке между набережными Макарова и Университетской. Ремонтные работы планируют завершить к 24 октября.

В Выборгском районе с 28 августа будет ограничено движение сразу на трех магистралях:

— с 28 августа по 3 сентября будут реконструировать инженерные сети у дома № 12 лит. А по улице Смолячкова. Ограничение движения коснется участка улицы между проспектами Лесным и Большим Сампсониевским.

— с 28 августа по 18 сентября будут ремонтировать дорожное покрытие на 1-м Муринском проспекте между улицами Студенческой и Карбышева. Движение будет ограничено на всем участке, в том числе на пересечении улицы Харченко с Полюстровским проспектом.

— с 28 августа по 21 сентября будут устанавливать светофор на Институтском проспекте. Движение транспорта ограничат на участке проспекта между Малой Объездной улице и аллеей Академика Лихачева.

В Красногвардейском районе запланирован ремонт трамвайных путей. Транспорт будет двигаться с ограничениями по Красногвардейской площади и Комаровскому мосту. Ремонт начнется 28 августа и завершится 15 октября.

В Петроградском районе планируется реконструкция кабельной линии. В связи с этим с 28 августа по 26 сентября автомобилистов ожидают ограничения:

  • по Ораниенбаумской улице между Чкаловским проспектом и Малым проспектом Петроградской стороны — ограничение движения;
  • по Ораниенбаумской улице от Колпинского переулка в направлении Чкаловского проспекта — движение будет в эти дни перекрыто полностью;
  • по Петрозаводской улице между Чкаловским проспектом и Лодейнопольской улицей — ограничение движения;
  • по Малому проспекту Петроградской стороны между улицами Ораниенбаумской и Шамшевой — ограничение движения.

В Пушкинском районе (поселок Александровская) также запланирован ремонт дороги.

С 26 августа по 15 сентября ограничат движение:

  • по улице Редкое Кузьмино между улицей Возрождения и Усть-Славянским шоссе;
  • по улице Третьей Пятилетки между улицами Верности и Пулковской.

Ограничения движения коснутся в том числе и перекрестков на этих участках.

  • 26 — 28 августа движение по улице Третьей Пятилетки между улицами Южная и Редкое Кузьмино будет перекрыто полностью.

Автомобилистам предлагается объезжать ремонтируемый участок по улицам Дружбы, Южной, Третьей Пятилетки, Редкое Кузьмино, Пулковской, Мира, Встреч.

Во всех районах в период ремонтных работ разместят информацию со схемами и указателями путей объезда.

Все изменения движения транспорта можно отследить на карте, размещенной на сайте ГАТИ.