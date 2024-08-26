В конце августа ограничат движение транспорта в пяти районах Петербурга

Ограничения связаны с ремонтными работами, сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
В Василеостровском районе ограничат движение по 2-й и 3-й линиям Васильевского острова. Здесь будут ремонтировать дорожное покрытие. Движение будет ограничено на участке между набережными Макарова и Университетской. Ремонтные работы планируют завершить к 24 октября.
В Выборгском районе с 28 августа будет ограничено движение сразу на трех магистралях:
— с 28 августа по 3 сентября будут реконструировать инженерные сети у дома № 12 лит. А по улице Смолячкова. Ограничение движения коснется участка улицы между проспектами Лесным и Большим Сампсониевским.
— с 28 августа по 18 сентября будут ремонтировать дорожное покрытие на 1-м Муринском проспекте между улицами Студенческой и Карбышева. Движение будет ограничено на всем участке, в том числе на пересечении улицы Харченко с Полюстровским проспектом.
— с 28 августа по 21 сентября будут устанавливать светофор на Институтском проспекте. Движение транспорта ограничат на участке проспекта между Малой Объездной улице и аллеей Академика Лихачева.
В Красногвардейском районе запланирован ремонт трамвайных путей. Транспорт будет двигаться с ограничениями по Красногвардейской площади и Комаровскому мосту. Ремонт начнется 28 августа и завершится 15 октября.
В Петроградском районе планируется реконструкция кабельной линии. В связи с этим с 28 августа по 26 сентября автомобилистов ожидают ограничения:
- по Ораниенбаумской улице между Чкаловским проспектом и Малым проспектом Петроградской стороны — ограничение движения;
- по Ораниенбаумской улице от Колпинского переулка в направлении Чкаловского проспекта — движение будет в эти дни перекрыто полностью;
- по Петрозаводской улице между Чкаловским проспектом и Лодейнопольской улицей — ограничение движения;
- по Малому проспекту Петроградской стороны между улицами Ораниенбаумской и Шамшевой — ограничение движения.
В Пушкинском районе (поселок Александровская) также запланирован ремонт дороги.
С 26 августа по 15 сентября ограничат движение:
- по улице Редкое Кузьмино между улицей Возрождения и Усть-Славянским шоссе;
- по улице Третьей Пятилетки между улицами Верности и Пулковской.
Ограничения движения коснутся в том числе и перекрестков на этих участках.
- 26 — 28 августа движение по улице Третьей Пятилетки между улицами Южная и Редкое Кузьмино будет перекрыто полностью.
Автомобилистам предлагается объезжать ремонтируемый участок по улицам Дружбы, Южной, Третьей Пятилетки, Редкое Кузьмино, Пулковской, Мира, Встреч.
Во всех районах в период ремонтных работ разместят информацию со схемами и указателями путей объезда.
Все изменения движения транспорта можно отследить на карте, размещенной на сайте ГАТИ.