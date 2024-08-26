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В Свердловской области частично перекроют мост на Пермском тракте

Работы на участке трассы Пермь — Екатеринбург будут вестись в течение недели.

В Свердловской области с 27 августа будет перекрыт участок трассы Пермь — Екатеринбург. Мера связана с капитальным ремонтом Пермского тракта, сообщает «Уралуправтодор».

— В настоящее время работы по расширению до четырех полос активно ведутся на искусственных сооружениях, в связи с чем с 27 августа по 3 сентября на 319 километре [тракта] вводится ограничение движения, — сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».

Таким образом, проезд по мосту через реку Чусовую будет осуществляться в реверсивном режиме. В «Уралуправтодоре» обращаются к водителям с просьбой учитывать информацию об ограничениях при составлении маршрутов.