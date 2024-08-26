Говорила, что били из ревности: Под Ростовом мужчина попал под следствие после драки двух школьниц из-за него

В Ростовской области в конце августа случилось происшествие, связанное с подростками. В соцсетях распространилось видео, на котором школьники издеваются над девочкой. Правоохранители уже начали проверку этих кадров.
В прошлом году в Ростовской области произошел похожий. Правда развязка этой истории оказалась неожиданной.
РЕВНОСТЬ, КУЛАКИ, УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
Как сообщил источник «КП — Ростов-на-Дону», в одном из районов Ростовской области в полицию обратились родители 15-летней школьницы. Пожаловались, что дочь пришла домой в синяках.
Девушка рассказала правоохранителям, что разборки с ней устроили одноклассницы. Одна из них якобы считала жертву разлучницей. Обвиняла сверстницу в том, что она закрутила роман с ее парнем.
После этого силовики подробно опросили не только жертву избиения, но и всех, кто мог участвовать в нападении. В итоге выяснили, что тот самый «Ромео», из-за которого избили «Джульетту», — совершеннолетний.
В этом случае речь уже шла о серьезном нарушении закона — вступлении в интимную связь с несовершеннолетней. Оказалось, что родители школьницы знали о ее романе со взрослым кавалером. Да и сам подозреваемый не стал ничего отрицать, сразу сознался в связи с 15-летней девушкой. И он сам, и подруга уверяли, что у них любовь и серьезные отношения.
Но закон есть закон. За связь с подростком младше 16 лет предусмотрена уголовная ответственность. Парню грозило наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.
ПРИШЛИ ПОД ОДНОЙ ФАМИЛИЕЙ.
Правда пока шло расследование, влюбленные решили пожениться с разрешения ее родителей. На тот момент «Джульетте» уже исполнилось 16 лет. И к моменту судебного разбирательства они пришли на заседание в статусе мужа и жены уже под одной фамилией.
— Мужчина предстал перед судом как обвиняемый по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста», — уточнил источник.
Но, учитывая, что у девушки и ее родителей претензий к нему не было, и школьница стала его супругой, было решено уголовное дело прекратить.
А что с обидчицами, которые били одноклассницу из ревности? Их родителей привлекли к административной ответственности, и они выплатили штраф.
НЕ СКРЫВАЛИ СВОЙ РОМАН.
Напомним, ранее 22-летний житель одного из сел Ростовской области попал под следствие за роман с 14-летней школьницей.
По данным источника «КП — Ростов-на-Дону», пара не скрывала чувств и отношений. Родители с обеих сторон знали об интимной связи взрослого и подростка. Но если семья девушки была не против, то близкие парня пыталась его образумить, боялись ответственности за роман с несовершеннолетней.
По предварительным данным, семья школьницы находилась под надзором социальных служб, домой часто приходили из органов опеки. Возможно, после одной из таких проверок правоохранительные органы узнали о связи девятиклассницы и молодого мужчины. На него завели дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста».