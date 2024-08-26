Говорила, что били из ревности: Под Ростовом мужчина попал под следствие после драки двух школьниц из-за него

В этом случае речь уже шла о серьезном нарушении закона — вступлении в интимную связь с несовершеннолетней. Оказалось, что родители школьницы знали о ее романе со взрослым кавалером. Да и сам подозреваемый не стал ничего отрицать, сразу сознался в связи с 15-летней девушкой. И он сам, и подруга уверяли, что у них любовь и серьезные отношения.