Семерых подростков опросили в рамках дела об избиении школьницы в Таганроге

В Таганроге по делу об издевательствах над школьницей в качестве основных подозреваемых и очевидцев проходят семь подростков. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах региона сообщает агентство ТАСС.
— Установлены двое несовершеннолетних, причастных непосредственно к противоправным действиям, и пятеро очевидцев. В рамках дела могут быть установлены и иные причастные лица, — прокомментировал источник агентства.
Напомним, в августе следователи и представители прокуратуры начали проверку из-за информации СМИ об издевательствах группы молодых людей и девушек над сверстницей. Позже было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (213 УК РФ).
Предположительно, ранее в Таганроге уже фиксировали как минимум два подобных случая. Известно, одно из разбирательств ребята сами сняли на видео и опубликовали в Интернете.