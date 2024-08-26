В топ-3 по дороговизне в стране: сколько стоит букет цветов ко Дню знаний в Иркутской области

Совсем скоро День знаний, самое время подумать о цветах для любимых учителей. В Иркутской области, по данным ИТ-компании «Эвотор», в августе средняя цена букета — 2173 рубля, что на 36% больше, чем год назад. По дороговизне наш регион — третий в стране.