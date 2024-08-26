В топ-3 по дороговизне в стране: сколько стоит букет цветов ко Дню знаний в Иркутской области

Совсем скоро День знаний, самое время подумать о цветах для любимых учителей. В Иркутской области, по данным ИТ-компании «Эвотор», в августе средняя цена букета — 2173 рубля, что на 36% больше, чем год назад. По дороговизне наш регион — третий в стране.
— В среднем больше всего на цветы тратятся москвичи — 2307 рублей за букет. В Краснодарском крае 2229 рублей, — рассказали аналитики. — Также в топ-5 попали Приморье, где букет обойдется примерно в 2129 рублей и Санкт-Петербург — 2084 рубля.
Если сравнивать стоимость по Сибири, то выгоднее всего цветы в Томской области — 1420 рублей, и Омской — 1551. Далее идет Новосибирская область — 1786 рублей и Красноярский край — 1953 рубля.
Конечно, можно собрать букет самостоятельно, а не выбирать готовый. Роза в Приангарье в среднем стоит 297 рублей за штуку, хризантема чуть доступнее — 265 рублей.