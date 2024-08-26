В Севастополе линейки проведут только для первых и одиннадцатых классов

Власти Севастополя разрешили проведение торжественных линеек на первое сентября только для первых и одиннадцатых классов. Такое решение принято на аппаратном совещании правительства города-героя под председательством губернатора. Как сообщается, это связано с мерами безопасности.
В городе продолжается оклейка окон образовательных учреждений специальной бронепленкой для защиты от осколков битого стекла. Около девяти тысяч квадратных метров стекла в 22 учреждениях уже обклеили.
Также для детей подготовили 71 школьный автобус, а возле школ обновят специальную разметку на улицах. В городе ввели новый автобусный маршрут № 72 для школы № 43. Маршрут № 113 перенаправят по улице Катерной, чтобы удобнее было добраться до академии хореографии.
Напомним, ранее КП-Крым писала, что в Севастополе отрыли современное здание академии хореографии.