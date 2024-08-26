Модернизацию службы занятости оценили в Иркутской области

Преображение службы занятости в Приангарье началось с поручения губернатора Игоря Кобзева о необходимости участия в национальном проекте «Демография». В его рамках из федерального бюджета выделяются средства на модернизацию центров занятости. Регионы-участники проекта выбирались по результатам конкурса и Иркутская область стала одним из 12, где такие учреждения меняются не только внешне, но и в части подхода к предоставлению такой государственной услуги, как содействие в трудоустройстве. На это нашей области было выделено 283,5 млн рублей.