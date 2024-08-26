Модернизацию службы занятости оценили в Иркутской области

О том, как в Приангарье проходит комплексная модернизация службы занятости говорилось на рабочей встрече председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева и заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Яна Талбацкого при участии министра по труду и занятости региона Кирилла Клокова.
Преображение службы занятости в Приангарье началось с поручения губернатора Игоря Кобзева о необходимости участия в национальном проекте «Демография». В его рамках из федерального бюджета выделяются средства на модернизацию центров занятости. Регионы-участники проекта выбирались по результатам конкурса и Иркутская область стала одним из 12, где такие учреждения меняются не только внешне, но и в части подхода к предоставлению такой государственной услуги, как содействие в трудоустройстве. На это нашей области было выделено 283,5 млн рублей.
Ян Талбацкий посетил обновленные кадровые центры «Работа России». Ремонт в них ведется с соблюдением сроков. Помещения делятся на функциональные зоны, где будут выделены даже пространства для самостоятельной работы, групповых занятий, детские уголки. Состоялась и экскурсия по флагманскому офису Кадрового центра Иркутской области в столице региона. Как пояснил Кирилл Клоков, все филиалы кадрового центра работают, ведутся консультации.
— Мы видим большие изменения в части инфраструктуры кадровых центров, которые становятся удобными и комфортными. Позитивно оцениваем ход проекта, — сказал Ян Талбацкий.
— Важно не просто отремонтировать кадровые центры, но и наполнить их содержательной частью, — отметил Константин Зайцев.
Ян Талбацкий по итогам своего визита отметил, что задача рабочих поездок — мониторинг региональных проектов, разработок и их продвижение на федеральном уровне.