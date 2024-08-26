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В Саратовской области после атаки дронов запретили масштабные мероприятия

САРАТОВ, 26 авг — РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после атаки беспилотников на регион запретил масштабные торжества и запуск салютов в предстоящие Дни города в муниципалитетах области, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В начале сентября традиционно во многих муниципалитетах, в том числе в Саратове, запланированы Дни города. Думаю, что все прекрасно понимают, что никаких салютов, выступлении звезд, масштабных мероприятий быть не должно. Надеюсь, что все это осознают в полной мере. Тем более — после сегодняшних событий. Вопросы безопасности должны быть на первом месте. Поэтому попрошу всех глав очень внимательно к этому относиться», — цитирует слова Бусаргина его пресс-служба.

В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.

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