В Саратовской области после атаки дронов запретили масштабные мероприятия

«В начале сентября традиционно во многих муниципалитетах, в том числе в Саратове, запланированы Дни города. Думаю, что все прекрасно понимают, что никаких салютов, выступлении звезд, масштабных мероприятий быть не должно. Надеюсь, что все это осознают в полной мере. Тем более — после сегодняшних событий. Вопросы безопасности должны быть на первом месте. Поэтому попрошу всех глав очень внимательно к этому относиться», — цитирует слова Бусаргина его пресс-служба.