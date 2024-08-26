Массовые проверки водителей пройдут в Братске и Братском районе 27 августа

На территории Братска и Братского района 27 августа пройдут массовые проверки водителей. Госавтоинспекторы будут выявлять нарушения, связанные с перевозкой детей, а также проверят насколько часто водители и пассажиры пристегивают ремни безопасности. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД России «Братское».