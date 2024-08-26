Массовые проверки водителей пройдут в Братске и Братском районе 27 августа

На территории Братска и Братского района 27 августа пройдут массовые проверки водителей. Госавтоинспекторы будут выявлять нарушения, связанные с перевозкой детей, а также проверят насколько часто водители и пассажиры пристегивают ремни безопасности. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД России «Братское».
— Цель, прежде всего, обеспечить безопасность участников дорожного движения. Если водители и пассажиры пристегиваю ремни и пользуются детскими автокреслами, то это значительно снижает риск получения смертельных травм и уменьшает тяжесть полученных телесных повреждений, — рассказали в пресс-службе ГАИ.
Напомним, что в Иркутской области за прошедшую неделю в ДТП пострадали 55 человек, из них 14 несовершеннолетних. Главными причинами аварии стало несоблюдение скоростного режима, правила проезда пешеходного перехода и неправильное расположения автомобиля на дороге.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и районе за неделю произошло 25 аварий.