Опытные участники фестиваля «Лето в Москве» составили инструкцию для новичков

«При выборе площадок, мы не всегда могли оценить, насколько место будет “проходным” и какое количество человек посетит наше мероприятие. К примеру, на площадку воркаут в Ростокино не подошел ни один человек. Малая сцена в Раменках тоже оказалась непопулярной, поэтому мы просто так простояли два часа. Бывало, что в мероприятиях участвовали не более трех-пяти человек. Есть проблема с привлечением людей на те площадки, мимо которых просто не ходят люди», — рассказала руководитель онлайн школы «ДоШкола 3 медведя» Светлана Любимова.