На ж/д переезде в Тулунском районе 27 августа ограничат движение

В поселке Шерагул Тулунского района на 153 км автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» 27 августа на несколько часов ограничат движение машин. На участке проведут выправку путей и снимут переездной настил. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.