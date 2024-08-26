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На ж/д переезде в Тулунском районе 27 августа ограничат движение

На участке будут выправлять пути и снимать настил.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Шерагул Тулунского района на 153 км автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» 27 августа на несколько часов ограничат движение машин. На участке проведут выправку путей и снимут переездной настил. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.

Ограничение движения на ж/д переезде 27 августа в Тулунском районе

— с 6.00 до 08.00 и с 10.00 до 12.00 движение транспорта будет осуществляться по одной полосе, — рассказали в пресс-службе ведомства.

А вот с 8:00 до 10:00 ж/д переезд закроют в двух направлениях абсолютно для всех видов транспорта.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что до 10 сентября ограничат движение транспорта по улице Ширямова. Изменение действует только в районе дома по Байкальской 235. На участке уже начали проводить ремонтные работы по восстановлению напорного трубопровода.