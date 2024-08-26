Семьи, пострадавшие от ландшафтного пожара в Пролетарске, получат выплаты

Семи семьям, пострадавшим от ландшафтного пожара в Пролетарске Ростовской области, планируют перечислить единовременную помощь. Об этом сообщается в телеграм-канале районной администрации.
— Муниципальная комиссия готовит документы на единовременные выплаты семи семьям, имущество которых пострадало от ландшафтного пожара 23 августа, — информирует администрация Пролетарского района.
По 15 тысяч рублей должны перечислить 21 человеку, в том числе пятерым детям. Сумма поддержки при полностью утраченном имуществе составляет 150 тысяч рублей, при частичной утере имущества — 75 тысяч рублей.
Всего по данным властей, огонь полностью уничтожил три дома, еще пять получили повреждения.
Напомним, вечером 23 августа пламя от горящего камыша перекинулось на жилые строения в районе переулка Колпакова. По сухой растительности огонь прошел 14,09 га, а в пределах жилой застройки — 360 кв. метров.
Информация о ликвидации ландшафтного пожара поступила утром 24 августа. Известно, что на месте происшествия от МЧС работали 37 человек, использовалось 23 единицы техники. Причину возгорания устанавливают.