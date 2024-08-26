Список продуктов с высоким содержанием белка и правила составления здорового рациона

* Красная икра. В 100 г красной икры содержится до 32 г белка. Жирные кислоты в икре положительно влияют на работу сердца, снижают уровень холестерина в крови и улучшают кровоснабжение мозга. Красная икра богата витамином D, витаминами группы В, а также витаминами А и E. Кроме того, она содержит такие минералы, как железо, кальций, фосфор и йод.