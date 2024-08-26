Подорожали перед 1 сентября: стала известна средняя стоимость букета цветов в Челябинской области

По данным Росконтроля, средняя цена одной розы за год выросла на 9%, до 170 рублей, а хризантемы — на 18%, до 195 рублей за штуку.
Самые дорогие букеты, что неудивительно, в Москве — здесь средняя цена составила 2,3 тысячи рублей. За столицей идёт Краснодарский край (2,2 тысячи рублей) и Иркутская область (2,17 тысячи рублей).
В Челябинской области букет стоит ниже среднего — 1,56 тысячи рублей. У наших соседей в Свердловской области чуть дороже — 1,7 тысячи рублей.
Самая низкая стоимость букета — в Псковской области, жителям этого региона он обойдётся в 994 рубля.
Тем временем, челябинские родители начинают готовить своих детей к школе. Сборы ребёнка к 1 сентября — это всегда серьёзная статья расходов для семейного бюджета. Корреспонденты «Пчелы» проанализировали цены на маркетплейсах и в сетевых магазинах и выяснили, сколько в среднем придётся потратить на необходимые покупки.
Перед началом учебного года мошенники начали использовать истории о распродажах и конкурсах в поддельных интернет-магазинах школьной одежды, учебников и канцтоваров. Как работает новая схема, читайте в нашем материале.