Подорожали перед 1 сентября: стала известна средняя стоимость букета цветов в Челябинской области

В преддверии 1 сентября в России резко подорожали цветы, сообщает Росконтроль. Средняя стоимость букета в разных регионах страны в период с 1 по 20 августа выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 788 рублей. А вот в Челябинской области цена букета оказалась ниже средней.