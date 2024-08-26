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Подорожали перед 1 сентября: стала известна средняя стоимость букета цветов в Челябинской области

В преддверии 1 сентября в России резко подорожали цветы, сообщает Росконтроль. Средняя стоимость букета в разных регионах страны в период с 1 по 20 августа выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 788 рублей. А вот в Челябинской области цена букета оказалась ниже средней.

Источник: Pchela.News

По данным Росконтроля, средняя цена одной розы за год выросла на 9%, до 170 рублей, а хризантемы — на 18%, до 195 рублей за штуку.

Самые дорогие букеты, что неудивительно, в Москве — здесь средняя цена составила 2,3 тысячи рублей. За столицей идёт Краснодарский край (2,2 тысячи рублей) и Иркутская область (2,17 тысячи рублей).

В Челябинской области букет стоит ниже среднего — 1,56 тысячи рублей. У наших соседей в Свердловской области чуть дороже — 1,7 тысячи рублей.

Самая низкая стоимость букета — в Псковской области, жителям этого региона он обойдётся в 994 рубля.

Тем временем, челябинские родители начинают готовить своих детей к школе. Сборы ребёнка к 1 сентября — это всегда серьёзная статья расходов для семейного бюджета. Корреспонденты «Пчелы» проанализировали цены на маркетплейсах и в сетевых магазинах и выяснили, сколько в среднем придётся потратить на необходимые покупки.

Перед началом учебного года мошенники начали использовать истории о распродажах и конкурсах в поддельных интернет-магазинах школьной одежды, учебников и канцтоваров. Как работает новая схема, читайте в нашем материале.

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