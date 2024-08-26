Абитуриенты Новосибирска все чаще выбирают IT-специальности

Таким образом, конкурс в средние специальные учебные заведения города в текущем году был практически 5 человек на 1 место. Большая часть заявлений подана на IT-специальности: прирост по сравнению с прошлыми периодами достаточно высок. Так, например, в Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники на учебу по направлению «Информационные системы и программирование» подано 742 заявки при наличии 75 мест.