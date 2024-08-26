Абитуриенты Новосибирска все чаще выбирают IT-специальности

В 2024 году абитуриенты Новосибирска подали 7,4 тыс заявлений в средние специальные учебные заведения города. При этом число мест чуть превышает 1,5 тысячи, рассказал заместитель министра образования региона Роман Каменев.
Таким образом, конкурс в средние специальные учебные заведения города в текущем году был практически 5 человек на 1 место. Большая часть заявлений подана на IT-специальности: прирост по сравнению с прошлыми периодами достаточно высок. Так, например, в Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники на учебу по направлению «Информационные системы и программирование» подано 742 заявки при наличии 75 мест.
Кроме того, увеличилось число желающих обучаться на машиностроительном направлении.
Напомним, дефицит IT-специалистов в НСО составляет около 3 тыс человек.
Ранее стало известно, что эксперты сообщили о промышленной революции в отечественных IT-разработках. Вынужденное решение крупных российских компаний отказаться от современных иностранных технологий привело к значительным изменениям и настоящей промышленной революции в некоторых направлениях информационных технологий.