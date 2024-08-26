Власти еще раз напомнили о необходимости заключить договор с газовиками

Так же причиной для перекрытия газа в жилище может стать отказ в допуске специализированной организации для технического обслуживания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. За это собственника так же могут наказать штрафом. Для физлиц это от одной до двух тысяч рублей; для юридических лиц — от сорока до ста тысяч рублей.