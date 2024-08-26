Олбани
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти еще раз напомнили о необходимости заключить договор с газовиками

Отсутствие договора может стать причиной отключения газа.

Источник: Reuters

Отсутствие договоров обслуживания газового оборудования может стать основанием для приостановки газоснабжения, напомнили в администрации.

Так же причиной для перекрытия газа в жилище может стать отказ в допуске специализированной организации для технического обслуживания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. За это собственника так же могут наказать штрафом. Для физлиц это от одной до двух тысяч рублей; для юридических лиц — от сорока до ста тысяч рублей.

С информацией о заключении договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования и обслуживание внутриквартирного газового оборудования, дате проведения работ по техническому обслуживанию газового оборудования можно ознакомиться на сайте АО «Калининградгазификация».