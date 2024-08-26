В мэрии Омска прокомментировали сокращение маршрута № 95

В администрации Омска прокомментировали сокращение популярного автобусного маршрута № 95. Раньше он ходил от ТЦ «Мега» до строительного рынка «Южный», а теперь только до «ПАТП-4».
Напомним, на сокращение маршрута омичи пожаловались в телеграм-канале Оксаны Фадиной «ФАДИНА ВЕZЁТ».
Как сообщили в мэрии, сокращение маршрута — вынужденная мера. Состояние дорожного покрытия на разворотной площадке конечной остановки «Стройрынок “Южный” не отвечает нормативным требованиям, движение по нему небезопасно.
«В настоящее время собственник земельного участка, на котором расположена разворотная площадка, поставлен в известность о необходимости проведения работ по ремонту дорожного покрытия», — прокомментировали ситуацию в департаменте транспорта.
После проведения ремонта автобус № 95 вернется на свой прежний маршрут.