Александр Панайотов дал совет начинающим музыкантам

В разговоре с Пятым каналом на конкурсе «Новая волна — 2024» Панайотов уточнил, что певец необязательно должен оканчивать консерваторию. Так как бывают гениальные артисты, не знающие «и двух нот». «И тем не менее должна быть база. Человек, Homo Sapiens, он должен образовываться, самообразовываться и не останавливаться никогда», — заметил Александр. По мнению звезды, человеку следует читать книги и интересоваться искусством в целом.