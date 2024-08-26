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«Площадь Восстания» пока будет работать без ограничений: ремонт эскалатора перенесли

Ремонт эскалатора на станции «Площадь Восстания» перенесли на октябрь. В связи с этим ограничения, ранее анонсированные метрополитеном, вступят в силу позже. Эту информацию «Ъ-СПб» подтвердили в пресс-службе городской подземки.

Напомним, ранее сообщалось, что вестибюль № 1 станции «Площадь Восстания» около двух месяцев будет работать с ограничениями на вход в вечернее время. Ремонтные работы должны были вестись до конца октября.

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