Ковид на подъёме. Профессор Фельдблюм объяснила, чего ждать от коронавируса

«Открытие детских садов, школ, колледжей и вузов приведёт к подъёму уровня заболеваемости ОРВИ и в том числе — COVID-19. Однако патовой ситуации, по нашим прогнозам, быть не должно, поскольку коронавирус растерял свой патогенный потенциал. ВОЗ проводит мониторинг всех циркулирующих штаммов, чтобы определить ситуацию в глобальном масштабе. Есть группа вызывающих опасения вирусов, а есть группа вирусов, вызывающих интерес. Так вот “флирт” находится в последней. Инфекций, которые вызывали бы у нас опасения, мы на данный момент не видим. Почему нас интересует “флирт”? Потому что его доля начинает увеличиваться. Он потихоньку вытесняет другие штаммы и занимает господствующее положение», — поясняет эксперт.