Ковид на подъёме. Профессор Фельдблюм объяснила, чего ждать от коронавируса

Количество случаев заражения COVID-19 растёт во многих регионах России. По информации из открытых источников, больше всего инфицированных традиционно в Москве и Санкт-Петербурге. Следом идут Самарская область, Краснодарский край, Удмуртия. Подъём заболеваемости фиксируют и в Пермском крае. Насколько опасен коронавирус? Какой штамм циркулирует? Об этом сайту perm.aif.ru рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера, профессор Ирина Фельдблюм.
В чём причина роста.
В Пермском крае регистрируют подъём заболеваемости ОРВИ. Это группа инфекций, в числе которых COVID-19 — в прошлом один из самых страшных вирусов. Причём в этом году эпидситуация стала ухудшаться раньше обычного — в конце первой декады августа.
За неделю с 5 по 11 августа в Прикамье зарегистрировали 170 заражённых коронавирусом, с 12 по 18 августа — 259, сообщили perm.aif.ru в Минздраве Пермского края.
«Подъём уровня заболеваемости COVID-19 идёт на уровне 25−29% в неделю. Мы регистрируем рост с
Что могло стать причиной столь раннего начала эпидсезона? В некоторых регионах дело в более холодной погоде в августе? По мнению Ирины Фельдблюм, это труднодоказуемая гипотеза. Подъём, скорее, связан с социальными факторами: возвращением детей с каникул, посещением торговых центров большим количеством людей в связи с подготовкой к учебному году. Что будет в сентябре?
«Открытие детских садов, школ, колледжей и вузов приведёт к подъёму уровня заболеваемости ОРВИ и в том числе — COVID-19. Однако патовой ситуации, по нашим прогнозам, быть не должно, поскольку коронавирус растерял свой патогенный потенциал. ВОЗ проводит мониторинг всех циркулирующих штаммов, чтобы определить ситуацию в глобальном масштабе. Есть группа вызывающих опасения вирусов, а есть группа вирусов, вызывающих интерес. Так вот “флирт” находится в последней. Инфекций, которые вызывали бы у нас опасения, мы на данный момент не видим. Почему нас интересует “флирт”? Потому что его доля начинает увеличиваться. Он потихоньку вытесняет другие штаммы и занимает господствующее положение», — поясняет эксперт.
Какие симптомы?
По словам профессора Ирины Фельдблюм, при заражении «флиртом», человек испытывает недомогание, как при остром респираторном вирусном заболевании. В числе симптомов кашель, першение в горле, головная и мышечная боль, подъём температуры. Заболевший человек может перестать чувствовать вкус и запахи.
«Тяжёлого клинического течения COVID-19 мы не прогнозируем. Никаких новых проявлений у COVID-19 не предвидится. Однако он может быть опасен для людей из группы риска. Это пожилые жители края, люди с хроническими заболеваниями, беременные. У них COVID-19 может протекать с серьёзными осложнениями», — рассказала Ирина Фельдблюм.
Меры профилактики заражения коронавирусом — прежние. Это ношение масок в местах скопления людей, социальная дистанция, проветривание помещений, частое мытьё рук, отказ от общения с людьми, у которых есть признаки заболевания. Также можно закапывать в нос рекомбинантный интерферон (выпускают разные производители) — перед этим следует проконсультироваться с врачом.
При этом, по словам Ирины Фельдблюм, гораздо больше опасений, чем ковид, у пермяков должен вызывать грипп. Он придёт в Прикамье ближе к ноябрю.
«Грипп — это тяжёлое заболевание. Часто бывают осложнения: пневмония, инфаркты, инсульты. Следует задуматься о том, как защитить себя. Проверенный способ — вакцинация», — говорит эксперт.