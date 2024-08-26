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В 13 районах Воронежской области установился максимальный класс пожарной опасности

На остальной территории региона наблюдается высокая степень.

Источник: телеграм-канал

Максимальный V класс пожарной опасности установился в 13 муниципальных образованиях Воронежской области. На остальной территории региона наблюдается IV класс (высокая степень). Об этом сообщается в прогнозе возникновения и развития чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС по Воронежской области на вторник, 27 августа.

Чрезвычайный класс пожарной опасности действует в Нововоронеже и районах:

  • Богучарском;
  • Верхнемамонском;
  • Кантемировском;
  • Каширском;
  • Нижнедевицком;
  • Новохоперском;
  • Петропавловском;
  • Репьевском;
  • Россошанском;
  • Семилукском;
  • Таловском;
  • Хохольском.

В регионе установлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с жарой. Днем вторника, 27 августа, воздух в отдельных районах области прогреется до +34 градусов. В среду-четверг столбики термометров опустятся до +33 градусов. Осадков при этом не прогнозируется.

Как уже сообщало РИА «Воронеж», по состоянию на пятницу, 23 августа, максимальный класс пожарной опасности действовал на территории семи районов.

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