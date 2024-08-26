В 13 районах Воронежской области установился максимальный класс пожарной опасности

Максимальный V класс пожарной опасности установился в 13 муниципальных образованиях Воронежской области. На остальной территории региона наблюдается IV класс (высокая степень). Об этом сообщается в прогнозе возникновения и развития чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС по Воронежской области на вторник, 27 августа.
Чрезвычайный класс пожарной опасности действует в Нововоронеже и районах:
- Богучарском;
- Верхнемамонском;
- Кантемировском;
- Каширском;
- Нижнедевицком;
- Новохоперском;
- Петропавловском;
- Репьевском;
- Россошанском;
- Семилукском;
- Таловском;
- Хохольском.
В регионе установлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с жарой. Днем вторника, 27 августа, воздух в отдельных районах области прогреется до +34 градусов. В среду-четверг столбики термометров опустятся до +33 градусов. Осадков при этом не прогнозируется.
Как уже сообщало РИА «Воронеж», по состоянию на пятницу, 23 августа, максимальный класс пожарной опасности действовал на территории семи районов.