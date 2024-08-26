В 13 районах Воронежской области установился максимальный класс пожарной опасности

В регионе установлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с жарой. Днем вторника, 27 августа, воздух в отдельных районах области прогреется до +34 градусов. В среду-четверг столбики термометров опустятся до +33 градусов. Осадков при этом не прогнозируется.