«Старался быть лучшим другом для всех»: Электромонтажник из Волгодонска стал вожатым и рассказал о работе в лагере

— А потом путевки в полюбившийся мне лагерь перестали давать. Но когда мне было 17, подруга рассказала о лагере на берегу Азовского моря. В итоге поехал туда. Думал, что мне, уже взрослому, будет там скучно, но, к счастью, ошибся. Я отлично провел время.