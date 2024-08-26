«Старался быть лучшим другом для всех»: Электромонтажник из Волгодонска стал вожатым и рассказал о работе в лагере

Каникулы подходят к концу — до начала учебного года осталась неделя. Одни ребят уже во всю готовятся к школе, примеряют форму и покупают канцтовары. А другие проводят последние беззаботные деньки в летнем лагере.
19-летний электромонтажник из Волгодонска Никита Курденков этим летом исполнил свою детскую мечту и побывал в лагере. Но уже в роли вожатого.
Парень рассказал «КП — Ростов-на-Дону», почему выбрал такую работу, как удавалось ладить с детьми и с каким трудностями столкнулся.
ЗАГАДАЛ ЖЕЛАНИЕ — ВЕРНУТЬСЯ В ЛАГЕРЬ.
Никита вспоминает, что впервые побывал в лагере в 2017 году. В качестве отдыхающего он ездил в Анапу. Школьнику так там понравилось, что он возвращался туда летом два года подряд.
— А потом путевки в полюбившийся мне лагерь перестали давать. Но когда мне было 17, подруга рассказала о лагере на берегу Азовского моря. В итоге поехал туда. Думал, что мне, уже взрослому, будет там скучно, но, к счастью, ошибся. Я отлично провел время.
Никита с грустью понимал, что это его последний беззаботный отдых в лагере. Поехать куда-то по путевке уже не получалось из-за возраста.
— Загадал желание — еще раз побывать в лагере, хотя бы в качестве вожатого.
БЫТЬ ЛУЧШИМ ДРУГОМ ДЛЯ РЕБЕНКА.
В прошлом году в Волгодонске парень случайно узнал, что в педагогическом колледже проходят курсы вожатых. График у Никиты был загруженный. Он работает электромонтажником, учится и в свободное время снимает короткометражки. Но несмотря на занятость, парень решил выкроить время и для давней мечты. Заполнил и отправил заявку на участие.
Спустя время юношу приняли в школу вожатых. Занятий было много. Будущие специалисты изучали технику безопасности при проведении игр и спортивных упражнений, учились организовывать праздники и другие мероприятия. Много внимания на курсах уделяли теме психологической поддержки детей.
— Помню, нам говорили, нужно быть семьей и лучшим другом для ребят. Быть открытым, позитивным и дарить детям радость. И не забывать радоваться самому.
ТАК ПОЛЮБИЛИ, ЧТО НЕ ХОТЕЛИ ПРОЩАТЬСЯ.
Летом Никиту отправили в лагерь в Краснодарском крае. Случилось, то чего боялся новоиспеченный вожатый. Ему дали отряд самых маленьких — в возрасте от 8 до 11 лет.
— С детьми постарше было бы легче. Мы с ними практически одного возраста. Как справляться с малышами, я не знал.
По словам Никиты, сначала ему было тяжело найти общий язык с детворой. Но потом он собрался и стал вспоминать, чему его учили на курсах.
— Стал применять теорию на практике. Как и учили, старался быть детям лучшим другом. Слушать, что тревожит каждого из них, уделять много внимания. Играл с ребятами, шутил. Например, в образе торговца на рынке раздавал детям булочки и кефир перед сном. Вы бы знали, сколько было восторга.
Подопечные так полюбили Никиту, что не хотели прощаться с ним в конце смены. А еще молодой вожатый гордится, что его отряд признали лучшим в лагере.
СНЯЛ ФИЛЬМ О РАБОТЕ ВОЖАТЫХ.
А в этом году Никите пришлось раньше группы сдать сессию в техникуме, чтобы уехать в лагерь на берегу Азовского моря.
В этот раз парню дали спортивный отряд. Работа показалась ему легче.
— У меня появилось больше свободного времени. Большую часть времени дети были на тренировках. А я в это время, чтобы не сидеть без дела, помогал вожатым из других отрядов. Даже нашел время снять короткометражный фильм про детский лагерь.
Главный герой фильма — подменный вожатый. Обычно это вожатый-новичок. Сначала такой сотрудник помогает нескольким отрядам и только после «испытательного срока» может получить свой собственный. В кино Никиты герой сталкивается с разными испытаниям, но в итоге справляется со всеми.
Перед отъездом из лагеря Никита показал свой фильм на большом экране детям и руководству лагеря. И произвел фурор.
— Благодаря работе в лагере я немного повзрослел, стал быстрее работать. Появилось больше самостоятельности. В общем, это был очень хороший опыт.