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В новосибирской школе появится 1 «П» класс

Школа приняла несколько сотен детей.

В школе № 216 в Плющихинском микрорайоне Новосибирска появится 1 «П» класс. В новом учебном году это учреждение примет рекордное количество первоклашек — 468.

— Всего здесь сформировано 13 первых классов. На втором месте — школа № 217, которая примет 436 первоклассников, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии.

Ранее мы писали, что Новосибирская область активно готовится к началу нового учебного года. Огромная работа ведется по всей территории региона, чтобы создать необходимые условия для обучения подрастающего поколения.

По данным регионального правительства, в новом учебном году в Новосибирской области откроют свои двери 960 общеобразовательных организаций, где будут обучаться более 372 тысяч школьников. Среди них — 38 700 первоклассников.

Глава региона Андрей Травников поручил Министерству образования Новосибирской области уделить особое внимание проверкам школ, где ведутся капитальные ремонтные работы.

образование