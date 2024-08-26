В новосибирской школе появится 1 «П» класс

В школе № 216 в Плющихинском микрорайоне Новосибирска появится 1 «П» класс. В новом учебном году это учреждение примет рекордное количество первоклашек — 468.
— Всего здесь сформировано 13 первых классов. На втором месте — школа № 217, которая примет 436 первоклассников, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии.
Ранее мы писали, что Новосибирская область активно готовится к началу нового учебного года. Огромная работа ведется по всей территории региона, чтобы создать необходимые условия для обучения подрастающего поколения.
По данным регионального правительства, в новом учебном году в Новосибирской области откроют свои двери 960 общеобразовательных организаций, где будут обучаться более 372 тысяч школьников. Среди них — 38 700 первоклассников.
Глава региона Андрей Травников поручил Министерству образования Новосибирской области уделить особое внимание проверкам школ, где ведутся капитальные ремонтные работы.